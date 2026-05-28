ELIZIK SANDRALINE Chemin de la Falaise Narbonne

Narbonne

ELIZIK SANDRALINE

Chemin de la Falaise 35 Les Mas de la Clape (Np) Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le festival se clôturera avec Sandraline et son hommage à Tina Turner, au Théâtre de la Nature ; un spectacle puissant et attendu, reprogrammé pour cette édition suite à l’annulation pour cause d’intempéries l‘an passé. Une soirée vibrante qui célèbrera l’énergie et l’héritage d’une icône de la musique internationale.

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Chemin de la Falaise 35 Les Mas de la Clape (Np) Narbonne 11100 Aude Occitanie

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English :

The festival closes with Sandraline and her tribute to Tina Turner, at the Théâtre de la Nature; a powerful and eagerly-awaited show, reprogrammed for this edition following last year?s cancellation due to bad weather. A vibrant evening celebrating the energy and legacy of an international music icon.

L’événement ELIZIK SANDRALINE Narbonne a été mis à jour le 2026-05-26 par