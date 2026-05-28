ELIZIK SANDRALINE Chemin de la Falaise Narbonne
ELIZIK SANDRALINE Chemin de la Falaise Narbonne samedi 11 juillet 2026.
Narbonne
ELIZIK SANDRALINE
Chemin de la Falaise 35 Les Mas de la Clape (Np) Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le festival se clôturera avec Sandraline et son hommage à Tina Turner, au Théâtre de la Nature ; un spectacle puissant et attendu, reprogrammé pour cette édition suite à l’annulation pour cause d’intempéries l‘an passé. Une soirée vibrante qui célèbrera l’énergie et l’héritage d’une icône de la musique internationale.
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Chemin de la Falaise 35 Les Mas de la Clape (Np) Narbonne 11100 Aude Occitanie
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English :
The festival closes with Sandraline and her tribute to Tina Turner, at the Théâtre de la Nature; a powerful and eagerly-awaited show, reprogrammed for this edition following last year?s cancellation due to bad weather. A vibrant evening celebrating the energy and legacy of an international music icon.
L’événement ELIZIK SANDRALINE Narbonne a été mis à jour le 2026-05-26 par
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