FESTIVAL MA VIGNE EN MUSIQUE LA NUIT DU JAZZ Narbonne vendredi 10 juillet 2026.

Narbonne

FESTIVAL MA VIGNE EN MUSIQUE LA NUIT DU JAZZ

Route de Gruissan Narbonne Aude

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

À la tombée du jour, au Château Capitoul, le festival Ma Vigne en Musique bascule dans une autre dimension… celle du jazz, libre, insaisissable, incandescent.

Pour entrer dans une expérience rare, où les voix de Neïma Naouri et Hugh Coltman dialoguent avec des musiciens d’exception — Pierre Génisson, Johan Farjot, Bruno Fontaine, Hugo Lippi, Joan Eche-Puig dans un écrin dont la magie ne se révèle qu’à ceux qui la vivent.

Ici, la musique ne se contente pas de résonner… elle circule, elle enveloppe, elle trouble les repères, comme suspendue entre ciel et terre.

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Route de Gruissan Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 7 63 18 52 45 festivalmavigneenmusique@gmail.com

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English :

%C0As the sun sets at Château Capitoul, the Ma Vigne en Musique festival shifts into another dimension—that of jazz: free, elusive, and incandescent.

Step into a rare experience, where the voices of Ne%EFma Naouri and Hugh Coltman engage in a dialogue with exceptional musicians— Pierre Génisson, Johan Farjot, Bruno Fontaine, Hugo Lippi, and Joan Eche-Puig—in a setting whose magic reveals itself only to those who experience it.

Here, the music does more than simply resonate—it flows, it envelops, it blurs the boundaries, as if suspended between heaven and earth.

L’événement FESTIVAL MA VIGNE EN MUSIQUE LA NUIT DU JAZZ Narbonne a été mis à jour le 2026-06-17 par