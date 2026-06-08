Narbonne

RÊVES DE JAPON

3 Place Roger Salengro Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

De l’estampe traditionnelle au manga contemporain, l’art japonais n’a cessé d’inspirer l’Occident, notamment les Impressionnistes. Cette exposition propose un voyage à travers les siècles, des maîtres comme Hokusai et Hiroshige aux figures majeures du manga telles qu’Osamu Tezuka ou Akira Toriyama, en passant par les célèbres Degas, Gauguin ou encore Monet… Réunissant plus de 200 œuvres — estampes, pastels, dessins, mais aussi objets traditionnels et armures de samouraï, issus de collections privées et du Palais Musée des Archevêques — elle met en lumière la richesse et la diversité de cet héritage artistique.

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

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3 Place Roger Salengro Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 30 65

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English :

From traditional prints to contemporary manga, Japanese art has never ceased to inspire the West, particularly the Impressionists. This exhibition offers a journey through the centuries, from masters such as Hokusai and Hiroshige to major manga figures such as Osamu Tezuka and Akira Toriyama, not forgetting the famous Degas, Gauguin and Monet… Bringing together over 200 works prints, pastels, drawings, as well as traditional objects and samurai armor from private collections and the Palais Musée des Archevêques the exhibition highlights the richness and diversity of this artistic heritage.

Open from 10am to 12:30pm and from 2pm to 6pm.

L’événement RÊVES DE JAPON Narbonne a été mis à jour le 2026-06-08 par