Bureau d’archéologie Hadès : Visite d’un chantier en cours de fouille, Narbonne, rue de l’Indépendance, Narbonne
Bureau d’archéologie Hadès : Visite d’un chantier en cours de fouille, Narbonne, rue de l’Indépendance, Narbonne vendredi 12 juin 2026.
Bureau d’archéologie Hadès : Visite d’un chantier en cours de fouille 12 et 13 juin Narbonne, rue de l’Indépendance Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00
Visite d’un chantier archéologique en cours de fouille : présentation des premiers résultats et des vestiges antiques mis au jour.
Narbonne, rue de l’Indépendance rue de l’Indépendance, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie
Visite d’un chantier archéologique en cours de fouille : présentation des premiers résultats et des vestiges antiques mis au jour
©Hadès
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