Informations pratiques

Narbonne

FESTIVAL MUSIQUES AU PRÉSENT COLLECTIF KOA

16 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

MAP, le festival des Musiques au Présent est devenu en quelques années, dans la région Occitanie, le lieu des nouvelles tendances musicales européennes. Il attire chaque année un très large public de plus en plus intéressé par le choix des programmations.

Alfred Vilayleck (direction artistique, composition, basse), Caroline Sentis (chant), Rémi Fox (saxophone soprano), Armel Courrée (saxophones alto et baryton), Jérôme Dufour (saxophone ténor), Pascal Bouvier (trombone), Daniel Moreau (piano, keyboards), Julien Grégoire (drums).

Réservation obligatoire. Ouverture des portes à 21h. Placement libre.

.

16 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne 11100 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MAP, the Musiques au Présent festival, has become, in just a few years, the hub for new European musical trends in the Occitanie region. Every year, it attracts a very diverse audience that is increasingly interested in the festival’s programming.

Alfred Vilayleck (artistic director, composition, bass), Caroline Sentis (vocals), Rémy Fox (soprano saxophone), Armel Courrée (alto and baritone saxophones), Jérôme Dufour (tenor saxophone), Pascal Bouvier (trombone), Daniel Moreau (piano, keyboards), Julien Grégoire (drums).

Reservations required. Doors open at 9 p.m. Seating is first-come, first-served.

L’événement FESTIVAL MUSIQUES AU PRÉSENT COLLECTIF KOA Narbonne a été mis à jour le 2026-07-03 par