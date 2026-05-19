Saint-Chinian

FONTJUN 44

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le spectacle mémoriel Fontjun 44 revient à Saint Chinian

Le spectacle mémoriel Fontjun 44 revient à Saint Chinian

Par l’Atelier H, troupe de théâtre amateur de Capestang.

C’est un spectacle mémoriel sur les événements survenus en juin 1944 dans la région combat dans la nuit du 6 au 7 au col de Fontjun, arrestation de 18 résistants par les Allemands et exécution le lendemain sur la place du Champs de Mars à Béziers, déportation de 180 Capestanais en Allemagne le 9 juin.

Les 23 comédiens présents sur scène rappellent les faits historiques et en montrent les conséquences sur la population restée au village.

Ce spectacle a été écrit et mis en scène par Jacques Chamayou, en collaboration avec Patric Beziat et David Alary.

Après 25 représentations dans le grand Biterrois, son succès se confirme. Le spectacle, présenté à Saint Chinian en juin 2024 à la demande du Souvenir français, s’est depuis étoffé. De nouveaux personnages sont apparus, les comédiens ont affiné leur jeu et le régisseur a peaufiné sons et lumières

La représentation sera suivie de la dédicace des livres de David Alary, Patric Beziat et Jacques Chamayou Ici et là-bas et Capestang, un village du Biterrois dans la guerre

Entrée libre. .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 58 85

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English :

The Fontjun 44 memorial show returns to Saint Chinian

L’événement FONTJUN 44 Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN