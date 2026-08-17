Informations pratiques

Sainte-Néomaye

FOOD FOR MOOD

Le Temple Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 23:55:00

Date(s) :

2026-10-03

Plongez dans un univers où énergie et nostalgie positive se rencontrent.

Plus de 4 ans d’expérience et plus de 200 concerts.

Un choix de titres variés pour vous faire danser et chanter sur le thème des années

80’s Un voyage musical dans l’univers culte des années 80, entre rock, pop rock et new wave. (The Clash, David Bowie, The Cure, Depeche Mode, …)

Californian La chaleur estivale des tubes californiens avec une énergie communicative, allant de la pop/punk au rock (Blink 182, Sum 41, The Offspring, The Doors…)

Karaoké Live Venez chanter avec nous sur nos covers ! Vous êtes la star !

Entre reprises cultes et énergie débordante, la nostalgie devient joyeuse, dansante et fédératrice.

?? Le foodtruck Roule Tonton sera également sur place dès 19h30 pour vous régaler avant la soirée ! ??

Billeterie HelloAsso accessible.

https://rebrand.ly/foodformood .

Le Temple Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 75 03 36 asso.lapattedoie@gmail.com

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English : FOOD FOR MOOD

L’événement FOOD FOR MOOD Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Haut Val De Sèvre