Food Tour à Nantes – Histoires et saveurs d’ailleurs Restaurant associatif Fair-e Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 11:30 – 14:30

Gratuit : non 35 € 5 dégustations (entrée, plats, dessert et 1 boisson chaude)Autre boisson non compriseOption végétarienne possible Adulte

Envie de voyager sans quitter Nantes ? Partez pour un voyage culinaire à travers 3 adresses du quartier République avec SINGA Nantes.3h de balade, de rencontres et de dégustations. SINGA Nantes vous embarque pour un Food Tour dans le quartier République. Vous passerez par :- Fair-e – rencontrez Yuby HURTADO et sa cuisine aux saveurs colombiennes, ainsi que Venancia VUNGE et ses plats angolais.- Altoke Chilien – spécialités chiliennes aux Marché des Arts avec Alejandra SAZO- Parvana – à la rencontre de Maryam FARID et sa cuisine d’Asie centrale pour un dessert, et d’Elaha MOSHFIQ pour une dégustation de thé au safran. 35 € par personne. Option végétarienne possible. Inscription obligatoire, places limitées ???? Départ : Faire Restaurant, 105 Bd de la Prairie au Duc, Nantes

Restaurant associatif Fair-e Île de Nantes Nantes 44200

07 49 91 66 56 https://www.facebook.com/events/997628392975646/



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