Food Truck Festival 86

Allée du Québec Buxerolles Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

Le plus grand festival de Food Trucks de France revient !

Cinq jours d’ambiance, de convivialité et de découvertes culinaires vous attendent à Buxerolles.

Plus de 100 Food Trucks dont 40 nouveaux cette année seront présents pour régaler petits et grands.

Un festival unique en France

– 100 Food Trucks et Trucks insolites venus de toute la France.

– 3e plus grand rassemblement au monde, derrière New York et Bruxelles.

– Des animations gratuites pour toute la famille.

– 40 concerts sur 2 grandes scènes pour faire vibrer vos soirées.

– Entrée et concerts gratuits sur les 5 jours ! .

Allée du Québec Buxerolles 86180 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Food Truck Festival 86

L’événement Food Truck Festival 86 Buxerolles a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Grand Poitiers