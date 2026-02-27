Food Truck Festival 86 Buxerolles
Food Truck Festival 86 Buxerolles mercredi 13 mai 2026.
Food Truck Festival 86
Allée du Québec Buxerolles Vienne
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-13
Le plus grand festival de Food Trucks de France revient !
Cinq jours d’ambiance, de convivialité et de découvertes culinaires vous attendent à Buxerolles.
Plus de 100 Food Trucks dont 40 nouveaux cette année seront présents pour régaler petits et grands.
Un festival unique en France
– 100 Food Trucks et Trucks insolites venus de toute la France.
– 3e plus grand rassemblement au monde, derrière New York et Bruxelles.
– Des animations gratuites pour toute la famille.
– 40 concerts sur 2 grandes scènes pour faire vibrer vos soirées.
– Entrée et concerts gratuits sur les 5 jours ! .
Allée du Québec Buxerolles 86180 Vienne Nouvelle-Aquitaine
