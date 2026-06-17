Food Trucks à l’Espace Hermeline Espace Hermeline Bussière-Galant
Food Trucks à l’Espace Hermeline Espace Hermeline Bussière-Galant lundi 6 juillet 2026.
Bussière-Galant
Food Trucks à l’Espace Hermeline
Espace Hermeline 46 avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-06
En juillet et août, profitez d’un été gourmand à l’Espace Hermeline avec une programmation variée de food-trucks à déguster sur place ou à emporter, dans une ambiance conviviale et un cadre naturel agréable.
Au menu chaque semaine
• Lundi La P’tite Krêpe (midi) et Kinou des Délices (soir)
• Mardi Hot Duck (midi et soir) sauf le mardi 14 juillet
• Mercredi La Camaravane (midi et soir)
• Jeudi Du Pain sur la Planche (midi) et Tonny Pizza (soir)
• Vendredi La Rôtisserie de Maggy (midi) et La P’tite Krêpe (soir)
• Samedi Hadj Foodtruck (midi) et Lambaudie Porc (soir)
• Dimanche Raph’ Pizza (midi et soir)
Entrée libre, tables et espace détente, en famille ou entre amis ! .
Espace Hermeline 46 avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 39 39 91
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English : Food Trucks à l’Espace Hermeline
L’événement Food Trucks à l’Espace Hermeline Bussière-Galant a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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