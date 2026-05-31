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Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent, Les Ateliers du Vent, Rennes

Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent, Les Ateliers du Vent, Rennes

Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent, Les Ateliers du Vent, Rennes jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Les Ateliers du Vent

Adresse : 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif : Prix libre

Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent Jeudi 2 juillet, 18h00 Les Ateliers du Vent Ille-et-Vilaine

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00

FOODFUNK
concert en extérieur

Jeudi 2 juillet 2026, 18h-23h
18h : ouverture du bar
19h30 : concert
En extérieur, place Clara Zetkin
Prix libre
Petite restauration par Passages

Foodfunk joue ses compositions dans le style funk, mais aussi afro, parfois reggae et un peu jazz. 7 instruments : sax ténor, trombone, clavier, basse, guitare, percussion, batterie, offrent une couleur musicale originale. Quelques chœurs font écho à de larges plages instrumentales. En résumé, Foodfunk vous servira un funk varié, énergique et joyeux.
Avec : Stéphane Davenet à la guitare, Stéphane Duchemin aux percussions, Yan Gauthier à la batterie, Arnaud Le Cam au clavier, Claude Martin à la basse, Fréréric Paillou au saxophone ténor, Alexis Métaireau au trombone.

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 27 75 56 https://www.lesateliersduvent.org/
Foodfunk en concert en extérieur aux Ateliers du Vent

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