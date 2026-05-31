Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent, Les Ateliers du Vent, Rennes

Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent Jeudi 2 juillet, 18h00 Les Ateliers du Vent Ille-et-Vilaine

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00

FOODFUNK

concert en extérieur

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Jeudi 2 juillet 2026, 18h-23h

18h : ouverture du bar

19h30 : concert

En extérieur, place Clara Zetkin

Prix libre

Petite restauration par Passages

Foodfunk joue ses compositions dans le style funk, mais aussi afro, parfois reggae et un peu jazz. 7 instruments : sax ténor, trombone, clavier, basse, guitare, percussion, batterie, offrent une couleur musicale originale. Quelques chœurs font écho à de larges plages instrumentales. En résumé, Foodfunk vous servira un funk varié, énergique et joyeux.

Avec : Stéphane Davenet à la guitare, Stéphane Duchemin aux percussions, Yan Gauthier à la batterie, Arnaud Le Cam au clavier, Claude Martin à la basse, Fréréric Paillou au saxophone ténor, Alexis Métaireau au trombone.

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 27 75 56 https://www.lesateliersduvent.org/

Foodfunk en concert en extérieur aux Ateliers du Vent