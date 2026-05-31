Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent, Les Ateliers du Vent, Rennes
Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent, Les Ateliers du Vent, Rennes jeudi 2 juillet 2026.
Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent Jeudi 2 juillet, 18h00 Les Ateliers du Vent Ille-et-Vilaine
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00
FOODFUNK
concert en extérieur
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Jeudi 2 juillet 2026, 18h-23h
18h : ouverture du bar
19h30 : concert
En extérieur, place Clara Zetkin
Prix libre
Petite restauration par Passages
Foodfunk joue ses compositions dans le style funk, mais aussi afro, parfois reggae et un peu jazz. 7 instruments : sax ténor, trombone, clavier, basse, guitare, percussion, batterie, offrent une couleur musicale originale. Quelques chœurs font écho à de larges plages instrumentales. En résumé, Foodfunk vous servira un funk varié, énergique et joyeux.
Avec : Stéphane Davenet à la guitare, Stéphane Duchemin aux percussions, Yan Gauthier à la batterie, Arnaud Le Cam au clavier, Claude Martin à la basse, Fréréric Paillou au saxophone ténor, Alexis Métaireau au trombone.
Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 27 75 56 https://www.lesateliersduvent.org/
Foodfunk en concert en extérieur aux Ateliers du Vent
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