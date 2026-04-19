Foot Fauteuil – Championnat de France D2 Complexe Sportif de la Durantière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 09:00 –

Gratuit : non Tout public, Personne en situation de handicap

Le 23 et 24 mai 2026, Nantes Foot Fauteuil organise 9 matchs du Championnat de France de division 2. 4 équipes accueillies : Vaucresson, Saint-Étienne 2, Seyssinet-Pariset et Lorient. Samedi 23 mai 20269h à 9h30 – Contrôle de vitesse9h30 – Vaucresson – Saint-Étienne 210h30 – Nantes – Seyssinet-Pariset11h30 – Vaucresson – Lorient13h30 – Match de division 4 de la Poule Atlantique : Nantes 2 – Nantes 314h15 – Seyssinet-Pariset – Saint-Étienne 215h15 – Nantes – Vaucresson16h15 – Lorient – Seyssinet-Pariset17h15 – Saint-Étienne 2 – Nantes18h15 – Match de division 4 dela Poule Atlantique : Nantes 3 – Nantes 2 Dimanche 24 mai 20269h à 9h30 – Contrôle de vitesse9h30 – Nantes – Saint-Étienne 210h30 – Lorient – Vaucresson Matchs en direct sur Youtube Foot Fauteuil France TV

Complexe Sportif de la Durantière Dervallières – Zola Nantes 44100

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