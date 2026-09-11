Informations pratiques

Pau

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Laval

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Face aux Tango, les Palois auront une belle occasion de faire parler leur jeu devant leur public.

La saison dernière, les deux clubs ont connu des trajectoires bien différentes. Pau a terminé à la 9e place, tandis que Laval a dû lutter jusqu’au bout pour sauver sa place en Ligue 2. 16es du championnat, les Mayennais ont décroché leur maintien face à Rouen lors des barrages.

Mais gare à cette équipe lavalloise qui sait s’accrocher ! Solide dans l’adversité, elle revient avec l’envie de vivre une saison plus sereine. Aux Palois d’imposer leur rythme et de faire la différence à domicile. .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr

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English : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Laval

L’événement Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Laval Pau a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pau