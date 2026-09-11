Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Laval Pau
vendredi 9 octobre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Laval
Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Face aux Tango, les Palois auront une belle occasion de faire parler leur jeu devant leur public.
La saison dernière, les deux clubs ont connu des trajectoires bien différentes. Pau a terminé à la 9e place, tandis que Laval a dû lutter jusqu’au bout pour sauver sa place en Ligue 2. 16es du championnat, les Mayennais ont décroché leur maintien face à Rouen lors des barrages.
Mais gare à cette équipe lavalloise qui sait s’accrocher ! Solide dans l’adversité, elle revient avec l’envie de vivre une saison plus sereine. Aux Palois d’imposer leur rythme et de faire la différence à domicile. .
Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr
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English : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Laval
L’événement Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Laval Pau a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pau
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