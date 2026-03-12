Footballhead • Days Away • Tuesday Fall SUPERSONIC Paris

FOOTBALLHEAD (22h00)

(Alt rock – Chicago, US)

Peu de groupes parviennent à concilier mélodie et énergie comme Footballhead, originaire de Chicago. Avec leur premier album « Overthinking Everything », sorti chez Tiny Engines en mars 2024 (salué comme l’un des « albums les plus attendus de 2024 » par Stereogum), et l’EP « Before I Die » qui a suivi en août de la même année, le groupe a été diffusé à la radio dans le monde entier, notamment sur la célèbre station australienne Triple J et sur des stations rock à travers l’Europe et l’Amérique du Nord et du Sud. Le groupe s’est lancé dans une tournée nationale en 2025 pour soutenir One Step Closer et Superbloom, tout en assurant les premières parties de Hot Mulligan, Drain, The Used, Taking Back Sunday, Senses Fail et Sweet Pill, entre autres. Il s’est progressivement imposé comme le groupe préféré de vos groupes préférés. Après avoir fait ses débuts dans un festival grand public au Riot Fest de Chicago en septembre 2025, le groupe prévoit de sortir son deuxième album début 2026 et de partir en tournée mondiale.

https://footballheadchi.bandcamp.com/

https://youtu.be/UFxaU-gfN_0?si=js8746WOsnilV92I

DAYS AWAY (21h00)

(Pop punk – Paris, FR)

« Days Away », le voyage de trois amis, rembobinant le passé et amplifiant l’avenir. Days Away. Le temps passe, l’amitié joue.

« Days Away » est l’histoire de trois amis liés par un amour de longue date pour la musique.

Plus de 20 ans se sont écoulés depuis que nous avons joué notre premier accord ensemble. Ce qui a commencé par la douce découverte du punk rock a évolué à travers l’âge d’or du pop punk des années 2000, façonnant le son et l’esprit qui nous animent encore aujourd’hui.

Pour nous, la musique est plus qu’une succession de notes arrangées en quelques chansons, c’est quelque chose d’honnête et d’instinctif. C’est notre façon de raconter nos histoires, de gérer nos émotions et de nous connecter avec des personnes qui ressentent les mêmes choses que nous. Chaque morceau porte en lui l’énergie, l’amitié et la passion qui nous accompagnent depuis le premier jour.

Deux décennies plus tard, cette étincelle n’a pas faibli. Nous jouons toujours avec le même cœur, le même sourire et le même amour pour ce que nous faisons.

Days Away n’est pas seulement un groupe… c’est un voyage de 20 ans qui continue encore aujourd’hui.

Les 3 influences : Green Day, Blink 182, Offspring

https://open.spotify.com/…/3EiMZEVfPUoYwONK5Iu35N…

http://www.youtube.com/@DaysAway75

TUESDAY FALL (20h00)

(Pop punk – La Nébuleuse Records – Paris, FR)

Basé à paris, tuesday fall propose un son pop/punk moderne porté par une énergie profondément ancrée dans les années 90.

Mêlant des refrains accrocheurs à des guitares percutantes, le groupe s’inspire de formations comme blink-182, weezer et jimmy eat world, tout en puisant dans ses propres souvenirs et les galères du quotidien.

Tuesday fall a notamment assuré les premières parties de slowly slowly et dead chic, ainsi que de hot mulligan dans la salle emblématique de la maroquinerie à paris.

Les 3 influences : blink-182, Jimmy Eat World, Weezer

https://open.spotify.com/…/2RO6dHJK11CKcEg1G7XYps…

https://www.youtube.com/@TUESDAYFALL

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Jeudi 2 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Green Day, Movements & Touché Amoré.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4bC3c1e1F https://fb.me/e/4bC3c1e1F



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

