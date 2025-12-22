Foreztival Trelins

Foreztival

Le Mortier Trelins Loire

Tarif : 115.88 – 115.88 – 115.88 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-08-02 03:00:00

Date(s) :

2026-07-31

On vous donne rendez-vous pour la 20ème édition du Foreztival !

Le Mortier Trelins 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@foreztival.com

English : Foreztival

We look forward to seeing you at the 20th Foreztival!

