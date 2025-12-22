Foreztival Trelins
Foreztival Trelins vendredi 31 juillet 2026.
Foreztival
Le Mortier Trelins Loire
Tarif : 115.88 – 115.88 – 115.88 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-08-02 03:00:00
Date(s) :
2026-07-31
On vous donne rendez-vous pour la 20ème édition du Foreztival !
.
Le Mortier Trelins 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@foreztival.com
English : Foreztival
We look forward to seeing you at the 20th Foreztival!
L’événement Foreztival Trelins a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Loire Forez