Vendredi 31 juillet Foreztival Plein air Trelins vendredi 31 juillet 2026.
Plein air Le Mortier Trelins Loire
Tarif : 53.78 – 53.78 – EUR
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 03:00:00
2026-07-31
Pour cette soirée d’ouverture retrouvez Josman, Danakil, Perceval et plus de 10 artistes à venir
Plein air Le Mortier Trelins 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@foreztival.com
English : Vendredi 31 juillet Foreztival
Josman, Danakil, Perceval and more than 10 upcoming artists will be on hand for the opening night
