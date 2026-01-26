Vendredi 31 juillet Foreztival Plein air Trelins

Vendredi 31 juillet Foreztival

Plein air Le Mortier Trelins Loire

Tarif : 53.78 – 53.78 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 03:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Pour cette soirée d’ouverture retrouvez Josman, Danakil, Perceval et plus de 10 artistes à venir

.

Plein air Le Mortier Trelins 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@foreztival.com

English : Vendredi 31 juillet Foreztival

Josman, Danakil, Perceval and more than 10 upcoming artists will be on hand for the opening night

