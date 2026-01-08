Samedi 1er août Foreztival Plein air Trelins
Samedi 1er août Foreztival Plein air Trelins samedi 1 août 2026.
Samedi 1er août Foreztival
Plein air Le Mortier Trelins Loire
Tarif : 53.78 – 53.78 – 53.78 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01 03:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Pour cette deuxième soirée du Foreztival retrouvez Disiz, Suzane, Thylacine et plus de 10 artistes à venir
.
Plein air Le Mortier Trelins 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@foreztival.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Samedi 1er août Foreztival
For this second evening of Foreztival, meet Disiz, Suzane, Thylacine and more than 10 artists to come
L’événement Samedi 1er août Foreztival Trelins a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Loire Forez