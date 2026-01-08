Samedi 1er août Foreztival Plein air Trelins

Samedi 1er août Foreztival

Plein air Le Mortier Trelins Loire

Tarif : 53.78 – 53.78 – 53.78 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 12:00:00

fin : 2026-08-01 03:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Pour cette deuxième soirée du Foreztival retrouvez Disiz, Suzane, Thylacine et plus de 10 artistes à venir

.

Plein air Le Mortier Trelins 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@foreztival.com

English : Samedi 1er août Foreztival

For this second evening of Foreztival, meet Disiz, Suzane, Thylacine and more than 10 artists to come

