Format paysage, Théâtre du Cyclope, Nantes
samedi 5 décembre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes
Informations pratiques
Format paysage 5 et 6 décembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique
De 10,50 € à 15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-06T16:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00
Format Paysage est un récit choral improvisé où la narration se mêle à l’action, la poésie à l’humour, et la générosité des interprètes à la spontanéité de leurs personnages, pour vous faire voyager à travers le décor tout autant qu’à travers les dialogues.
Alors prenez-place et laissez-vous porter au sein de trois lieux qui ont marqué votre quotidien ou votre mémoire, qu’il s’agisse d’une chambre du CROUS de Poitiers, d’un chalet au Praz de Lys, ou d’un bureau B712. Les trois lieux, confiés sur papiers colorés, servent de points de départ à l’improvisation, à travers trois trajectoires de vies différentes qui vont se croiser et s’entrelacer pour ne former qu’une seule épopée pleine de tendresse et de surprises, aussi drôle qu’onirique.
À partir de 8 ans | Durée : 1h10
Compagnie : Cie Maestria Impro
Mise en scène : Estelle Braconnier, Adrien Chauvin, Aurélien Daunay, Prune des Bois
Comédienn.es : Estelle Braconnier, Adrien Chauvin, Aurélien Daunay, Prune des Bois
Crédit teaser : Jérémy Adam
Crédit photos : Marion Guérin & Jérémy Adam
Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}]
Laissez-vous porter au sein de trois lieux qui ont marqué votre mémoire, trois lieux comme points de départ à un récit improvisé. nantes nantes métropole
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