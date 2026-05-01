Formation à l’intelligence artificielle cycle seniors micro-folie Cadaujac

Cadaujac

Formation à l’intelligence artificielle cycle seniors

micro-folie Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 14:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Dans la continuité des séances précédentes, cet atelier propose de découvrir de nouvelles possibilités créatives offertes par l’IA, en explorant la génération d’images, le design et la vidéo.

À partir d’outils accessibles, les participants expérimentent et donnent forme à une création personnelle, entre découverte technique et expression artistique.

Public seniors .

micro-folie Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

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English : Formation à l’intelligence artificielle cycle seniors

L’événement Formation à l’intelligence artificielle cycle seniors Cadaujac a été mis à jour le 2026-04-30 par Sud Bordeaux Tourisme