Formation à l’intelligence artificielle cycle seniors micro-folie Cadaujac
Formation à l’intelligence artificielle cycle seniors micro-folie Cadaujac mardi 12 mai 2026.
Cadaujac
Formation à l’intelligence artificielle cycle seniors
micro-folie Parc du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Dans la continuité des séances précédentes, cet atelier propose de découvrir de nouvelles possibilités créatives offertes par l’IA, en explorant la génération d’images, le design et la vidéo.
À partir d’outils accessibles, les participants expérimentent et donnent forme à une création personnelle, entre découverte technique et expression artistique.
Public seniors .
micro-folie Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
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English : Formation à l’intelligence artificielle cycle seniors
L’événement Formation à l’intelligence artificielle cycle seniors Cadaujac a été mis à jour le 2026-04-30 par Sud Bordeaux Tourisme
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