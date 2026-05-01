Visite commentée de l’art moderne à l’art contemporain micro-folie Cadaujac
Visite commentée de l’art moderne à l’art contemporain micro-folie Cadaujac mercredi 6 mai 2026.
Cadaujac
Visite commentée de l’art moderne à l’art contemporain
micro-folie Parc du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Du bouleversement des formes aux nouvelles manières de représenter le monde, cette visite propose un parcours à travers des œuvres du Centre Pompidou et d’autres institutions culturelles majeures.
En observant, comparant et échangeant, les participants sont invités à interroger leur regard comment l’art transforme-t-il notre perception ?
Tout public
Visuel Yves Klein, SE 71, L’Arbre, grande éponge bleue, 1962 .
micro-folie Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
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English : Visite commentée de l’art moderne à l’art contemporain
L’événement Visite commentée de l’art moderne à l’art contemporain Cadaujac a été mis à jour le 2026-04-30 par Sud Bordeaux Tourisme
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