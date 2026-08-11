Informations pratiques

Bains-sur-Oust

Formation Clarté & calme mental

Saint-Yves Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 09:30:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Observer, comprendre et expérimenter autrement notre relation aux pensées.

Deux jours pour comprendre ce qui se passe lorsque le mental s’agite et découvrir des moyens simples pour retrouver du recul, de l’attention et une présence plus stable.

À travers des méditations guidées, des exercices de respiration, du mouvement et des temps d’échange, vous apprendrez notamment à

mieux repérer les moments où vos pensées vous emportent ;

revenir plus facilement au présent grâce au corps et au souffle ;

prendre du recul lorsque le mental s’emballe ;

développer une attention plus stable au quotidien ;

mettre en place une pratique simple d’environ 10 minutes à poursuivre chez vous.

Il ne s’agit pas de faire le vide ni d’arrêter de penser. L’objectif est plutôt d’apprendre à observer ses pensées sans forcément les suivre pour retrouver davantage d’espace et de disponibilité intérieure.

Aucun prérequis n’est nécessaire. La formation est accessible aussi bien aux débutants qu’aux personnes pratiquant déjà la méditation.

Groupe limité à 9 participants pour favoriser les échanges et la qualité de l’accompagnement. .

Saint-Yves Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 01 06 53

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English :

L’événement Formation Clarté & calme mental Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-08-11 par OT PAYS DE REDON