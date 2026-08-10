Informations pratiques

Bains-sur-Oust

Journée de pleine conscience en silence

La Roche du Theil Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 09:30:00

fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Accordez-vous une parenthèse hors du rythme quotidien avec cette journée de pleine conscience en silence, dans un environnement de nature, propice au calme et au ressourcement.

Tout au long de la journée en silence, les pratiques de méditation, relaxation, yoga doux, marche méditative, repas en pleine conscience, invitent à ralentir, à vous poser et à revenir à l’expérience du moment présent.

Le silence offre un espace privilégié pour approfondir la pratique, affiner l’écoute de soi et cultiver une présence plus stable et plus consciente.

Cette journée s’adresse aux personnes ayant déjà une expérience de la méditation et souhaitant s’accorder un temps d’immersion dans un cadre simple, respectueux et bienveillant.

Une journée pour se recentrer, approfondir sa pratique et se reconnecter à l’essentiel. .

La Roche du Theil Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 01 06 53

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English :

L’événement Journée de pleine conscience en silence Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-08-10 par OT PAYS DE REDON