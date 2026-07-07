Formation d’initiation au compostage Salle Chapelain Locmalo
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Chapelain · Locmalo
Informations pratiques
Locmalo
Formation d’initiation au compostage
Salle Chapelain Rue Jean Le Bris Locmalo Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-18 16:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Apprenez les bases du compostage pour bien démarrer ! Quoi mettre au composteur ? Quels sont les gestes à effectuer pour que tout ce passe bien et quoi faire en cas de soucis ? Où utiliser sont compost et en quelle quantité ?
Inscription 2 jours avant la formation. Se munir d’un justificatif de domicile, afin de retirer le premier composteur du foyer. Ouvert à tous les habitants de Roi Morvan Communauté. .
Salle Chapelain Rue Jean Le Bris Locmalo 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 71 03
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English :
L’événement Formation d’initiation au compostage Locmalo a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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