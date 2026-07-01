Permanence de mise à disposition de composteurs Salle Chapelain Locmalo

Informations pratiques

Locmalo

Permanence de mise à disposition de composteurs

Salle Chapelain Rue Jean Le Bris Locmalo Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 16:30:00

fin : 2026-09-07 18:00:00

Date(s) :

2026-09-07

Mise à disposition de composteurs à destination des habitants des 21 communes de Roi Morvan communauté. Justificatif de domicile demandé et paiement par chèque uniquement. .

Salle Chapelain Rue Jean Le Bris Locmalo 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 71 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Permanence de mise à disposition de composteurs Locmalo a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan