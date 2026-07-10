Formation d’initiation au compostage Salle polyvalente Plouray
mercredi 16 septembre 2026 · Salle polyvalente · Plouray
Informations pratiques
Plouray
Formation d’initiation au compostage
Salle polyvalente 20 Rue du Midi Plouray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 15:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Apprenez les bases du compostage pour bien démarrer ! Quoi mettre au composteur ? Quels sont les gestes à effectuer pour que tout ce passe bien et quoi faire en cas de soucis ? Où utiliser sont compost et en quelle quantité ?
Inscription 2 jours avant la formation. Se munir d’un justificatif de domicile, afin de retirer le premier composteur du foyer. Ouvert à tous les habitants de Roi Morvan Communauté. .
Salle polyvalente 20 Rue du Midi Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 71 03
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English :
L’événement Formation d’initiation au compostage Plouray a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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