Les contes de sagesse du Tibet Parking Centre Bouddhique Plouray mercredi 1 juillet 2026.

Plouray

Les contes de sagesse du Tibet

Parking Centre Bouddhique Bel Avenir Plouray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:45:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Balade contée avec Dan Leconteur et un invité surprise. .

Parking Centre Bouddhique Bel Avenir Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 90 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les contes de sagesse du Tibet Plouray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan