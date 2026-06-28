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Les contes de sagesse du Tibet Parking Centre Bouddhique Plouray

Les contes de sagesse du Tibet Parking Centre Bouddhique Plouray mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Parking Centre Bouddhique
Adresse
Bel Avenir
Ville
56770 Plouray
Département
Morbihan
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
15:45:00
Tarif

Plouray

Les contes de sagesse du Tibet

Parking Centre Bouddhique Bel Avenir Plouray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:45:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Balade contée avec Dan Leconteur et un invité surprise.   .

Parking Centre Bouddhique Bel Avenir Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 90 05 

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English :

L’événement Les contes de sagesse du Tibet Plouray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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