Les contes de sagesse du Tibet Parking Centre Bouddhique Plouray
Les contes de sagesse du Tibet Parking Centre Bouddhique Plouray mercredi 1 juillet 2026.
Plouray
Les contes de sagesse du Tibet
Parking Centre Bouddhique Bel Avenir Plouray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:45:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Balade contée avec Dan Leconteur et un invité surprise. .
Parking Centre Bouddhique Bel Avenir Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 90 05
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English :
L’événement Les contes de sagesse du Tibet Plouray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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