Informations pratiques

Merkwiller-Pechelbronn

Formation du pétrole en Alsace du Nord

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Mettez vous dans la peau d’un géologue, sillonnant le terrain à la recherche de précieux indices permettant de détecter la présence de l’or noir ! Sur inscription 2 jours avant la sortie.

À partir du musée, où une visite partielle expliquera la naissance du pétrole, le guide vous entraînera sur divers sites où il sera question d’observations de roches, de nature des fossiles. On se rendra devant un affleurement de grès des Vosges (grès à Voltzia) pour comprendre comment s’est déposé celui-ci (paléogéographie). D’après les caractéristiques de la roche, des fossiles trouvés, du principe d’actualisme des travaux du paléontologue Jean-Claude Gall, on pourra déterminer les conditions de formations et d’évolutions au cours des temps géologiques. Bref, on se prendra réellement pour un géologue, sillonnant le terrain à la recherche de précieux indices permettant de détecter la présence de l’or noir ! Une sortie découverte où roches et matières seront à toucher de très près, grâce aux divers prélèvements réalisés sur site ! .

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr

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English :

Put yourself in the shoes of a geologist, crisscrossing the terrain in search of precious clues to the presence of black gold! Please register 2 days before the outing.

L’événement Formation du pétrole en Alsace du Nord Merkwiller-Pechelbronn a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte