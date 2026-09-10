Formation gratuite entrainement expression orale et entretiens pros Pôle Daniel Asseray Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · Pôle Daniel Asseray · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 09:30 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior
Mieux se connaître soi-même pour exprimer et développer ses propres idées au travers d’émotions diverses, enrichies par la matière même de ce que nous sommes.C’est l’apprentissage ou le perfectionnement du recul face à une situation délicate et la pertinence nécessaire à des prises de décisions.Découvrir ou approfondir, en groupe, la capacité à cerner l’autre, afin d’établir un rapport privilégié, dans une situation donnée. TRAVAIL DE LA VOIXDÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET COMMUNICATION ORALEÉCHANGES AUTOUR DES FREINS ET DES POSSIBLESRÉFLÉXION ET RÉDACTION DE L’ARGUMENTAIRESIMULATIONS DIRIGÉES D’ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Pôle Daniel Asseray Nantes 44100
0603298072
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