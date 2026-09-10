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Formation gratuite entrainement expression orale et entretiens pros Pôle Daniel Asseray Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · Pôle Daniel Asseray · Nantes

Formation gratuite entrainement expression orale et entretiens pros Pôle Daniel Asseray Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Pôle Daniel Asseray
Adresse
8, rue Henri Matisse - 44100 NANTES
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 09:30 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior 

Mieux se connaître soi-même pour exprimer et développer ses propres idées au travers d’émotions diverses, enrichies par la matière même de ce que nous sommes.C’est l’apprentissage ou le perfectionnement du recul face à une situation délicate et la pertinence nécessaire à des prises de décisions.Découvrir ou approfondir, en groupe, la capacité à cerner l’autre, afin d’établir un rapport privilégié, dans une situation donnée. TRAVAIL DE LA VOIXDÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET COMMUNICATION ORALEÉCHANGES AUTOUR DES FREINS ET DES POSSIBLESRÉFLÉXION ET RÉDACTION DE L’ARGUMENTAIRESIMULATIONS DIRIGÉES D’ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Pôle Daniel Asseray Nantes 44100
0603298072


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