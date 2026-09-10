Formation Guide Composteur.e – les fondamentaux du compostage Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Pré-requis : Être habitante ou habitant de Nantes Métropole. Savoir parler et écrire en langue française. Clôture des inscriptions le 14 septembre Senior, Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap

Vous souhaitez promouvoir le compostage et agir pour la réduction des biodéchets ? Cette formation est faite pour vous ! Au programme : les fondamentaux du compostage, les différentes pratiques (individuel, collectif), la sensibilisation du public et le jardinage au naturel. Jeudi 17 septembre de 9 h à 17 h , vendredi 18 septembre de 9 h à 17 h, Solilab, Nantes. Gratuit. Contact :

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 09 82 45 22 21 https://compostri.fr/formulaire-dinscription-guide-composteur-e-les-fondamentaux/



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