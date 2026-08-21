Informations pratiques

Brandivy

Formation Mangez les Plantes Sauvages !

Lieu-dit Abbaye de Lanvaux Brandivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2027-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’Ecole de la Reliance au Vivant propose pour la deuxième année consécutive sa formation Mangez Sauvage ! , formation de botanique et ethnobotanique pratique et sensible.

9 journée entre pratique et théorie et gastronomie bien sûr ! pour pour apprendre à identifier, connaître, cueillir et cuisiner les plantes sauvages comestibles.

Nous aborderons aussi les plantes médicinales, et bien sûr les plantes toxiques.

L’approche sensible complètera l’apprentissage, pour embarquer tous nos sens dans cette aventure auprès du vivant ! .

Lieu-dit Abbaye de Lanvaux Brandivy 56390 Morbihan Bretagne

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L’événement Formation Mangez les Plantes Sauvages ! Brandivy a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT 56