L’Abbaye de Lanvaux de 1130 à nos jours, Abbaye de Lanvaux, Brandivy

Informations pratiques

L’Abbaye de Lanvaux de 1130 à nos jours 19 et 20 septembre Abbaye de Lanvaux Morbihan

Visite commentée toutes les heures (10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les vestiges de l’abbaye Notre-Dame de Lanvaux sont visibles par les soubassements et les élévations des murs qui constituaient le monastère. Les bâtiments qui abritaient la salle à manger, le cellier et la chambre des abbés qui se sont succédés de 1138 à 1681 ont échappé aux destructions et sont toujours là. De même, la maison abbatiale, demeure des derniers abbés et érigée à la fin du XVIIe siècle en dehors du clos strict de l’abbaye, héberge aujourd’hui des habitations et les espaces dévolus aux activités artistiques, culturelles et de bien-être organisées à l’Abbaye de Lanvaux. Enfin, les traces laissées par les différents propriétaires qui se sont succédés structurent le paysage de ce territoire comme par exemple la marque indélébile laissée par l’activité industrielle aux XIXe et début XXe siècles.

Cette riche histoire et les évolutions du site seront exposées dans le détail par le guide qui accompagnera les visiteurs, qui pourront se rendre ensuite à la Fontaine Saint-Nicolas.

Abbaye de Lanvaux 56390 Brandivy Brandivy 56390 Morbihan Bretagne https://www.abbayedelanvaux.fr/ https://www.abbayedelanvaux.fr/patrimoine/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_de_Lanvaux;https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/archive/fonds/FRAD056_00000002H Abbaye cistercienne du XIIe siècle, abandonnée en 1791 et démantelée au cours du XIXe. Seule la maison abbatiale a été conservée. C’est aujourd’hui un lieu dédié aux arts et au bien-être : création musicale, musique médiévale, littérature, yoga… Abbaye de Lanvaux 150, 56390 Brandivy

Accès par la D16, direction Locminé, à 200 mètres du carrefour des Quatre Chemins de Bieuzy-Lanvaux.

L’Abbaye de Lanvaux est marquée par une histoire quasi millénaire.

©Denis Dufour