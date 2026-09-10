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Circuit du patrimoine de Brandivy, Mairie de Brandivy, Brandivy

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Brandivy · Brandivy

Circuit du patrimoine de Brandivy, Mairie de Brandivy, Brandivy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Brandivy
Adresse
4 place de l'église 56390 Brandivy
Ville
56390 Brandivy
Département
Morbihan

Circuit du patrimoine de Brandivy 19 et 20 septembre Mairie de Brandivy Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendez-vous à la mairie de Brandivy pour découvrir le Circuit du patrimoine de la commune : laissez-vous surprendre par la grande richesse de ses monuments et vestiges qui témoignent d’une histoire millénaire.
Ce circuit met en valeur six sites remarquables où vous pourrez profiter de visites commentées :

  • L’Abbaye de Lanvaux
  • Le Château de La Grandville
  • Le Manoir de Kergal
  • La Motte féodale
  • La Grotte et la Chapelle Notre-Dame de Lourdes
  • L’Eglise Saint-Aubin

Mairie de Brandivy 4 place de l’église 56390 Brandivy Brandivy 56390 Morbihan Bretagne https://www.brandivy.fr/
Rendez-vous à la mairie de Brandivy pour découvrir le « Circuit du patrimoine » de la commune

©mairie-de-brandivy

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