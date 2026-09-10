Circuit du patrimoine de Brandivy, Mairie de Brandivy, Brandivy

Informations pratiques

Circuit du patrimoine de Brandivy 19 et 20 septembre Mairie de Brandivy Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendez-vous à la mairie de Brandivy pour découvrir le Circuit du patrimoine de la commune : laissez-vous surprendre par la grande richesse de ses monuments et vestiges qui témoignent d’une histoire millénaire.

Ce circuit met en valeur six sites remarquables où vous pourrez profiter de visites commentées :

L’Abbaye de Lanvaux

Le Château de La Grandville

Le Manoir de Kergal

La Motte féodale

La Grotte et la Chapelle Notre-Dame de Lourdes

L’Eglise Saint-Aubin

Mairie de Brandivy 4 place de l’église 56390 Brandivy Brandivy 56390 Morbihan Bretagne https://www.brandivy.fr/

Rendez-vous à la mairie de Brandivy pour découvrir le « Circuit du patrimoine » de la commune

©mairie-de-brandivy