Contes et légendes de la motte à l’étang, Étang de la Forêt – Brandivy, Brandivy

Informations pratiques

Contes et légendes de la motte à l’étang 19 et 20 septembre Étang de la Forêt – Brandivy Morbihan

Départs de visites : 14h, 14h45, 15h30

Rdv : Base de loisirs de l’étang de la Forêt, Kerhoarno, Brandivy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La Compagnie des Illusionné·Es vous invite à découvrir Brandivy grâce à des visites théâtralisées :

– À la motte féodale, laissez-vous embarquer par une conteuse, à la manière d’une ménestrelle, qui fera revivre légendes et récits d’autrefois au fil de ses histoires.

– Autour de l’étang, assistez à une saynète captivante où comédiennes et comédiens explorent l’histoire et la mémoire de ce lieu emblématique.

Étang de la Forêt – Brandivy Etang de la forêt 56390 Brandivy Brandivy 56390 Morbihan Bretagne https://www.brandivy.fr/la%80%99etang-foret-base-loisirs-c40.html Coordonnées GPS : 47.7960327,-2.9200029

La Compagnie des Illusionné·Es vous invite à découvrir Brandivy grâce à des visites théâtralisées :

Cédit M Etot