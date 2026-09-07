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Contes et légendes de la motte à l’étang, Étang de la Forêt – Brandivy, Brandivy

samedi 19 septembre 2026 · Étang de la Forêt - Brandivy · Brandivy

Contes et légendes de la motte à l’étang, Étang de la Forêt – Brandivy, Brandivy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Étang de la Forêt - Brandivy
Adresse
Etang de la forêt 56390 Brandivy
Ville
56390 Brandivy
Département
Morbihan
Tarif
Départs de visites : 14h, 14h45, 15h30 Rdv : Base de loisirs de l’étang de la Forêt, Kerhoarno, Brandivy

Contes et légendes de la motte à l’étang 19 et 20 septembre Étang de la Forêt – Brandivy Morbihan

Départs de visites : 14h, 14h45, 15h30
Rdv : Base de loisirs de l’étang de la Forêt, Kerhoarno, Brandivy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La Compagnie des Illusionné·Es vous invite à découvrir Brandivy grâce à des visites théâtralisées :
– À la motte féodale, laissez-vous embarquer par une conteuse, à la manière d’une ménestrelle, qui fera revivre légendes et récits d’autrefois au fil de ses histoires.
– Autour de l’étang, assistez à une saynète captivante où comédiennes et comédiens explorent l’histoire et la mémoire de ce lieu emblématique.

Étang de la Forêt – Brandivy Etang de la forêt 56390 Brandivy Brandivy 56390 Morbihan Bretagne https://www.brandivy.fr/la%80%99etang-foret-base-loisirs-c40.html Coordonnées GPS : 47.7960327,-2.9200029
La Compagnie des Illusionné·Es vous invite à découvrir Brandivy grâce à des visites théâtralisées :

Cédit M Etot

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