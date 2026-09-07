Visite guidée du manoir de Kergal, Manoir de Kergal, Brandivy
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Kergal · Brandivy
Informations pratiques
Visite guidée du manoir de Kergal 19 et 20 septembre Manoir de Kergal Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Construit au XVIe siècle, le manoir de Kergal a fait l’objet d’une longue restauration menée par ses propriétaires avec une équipe d’artisans locaux spécialisés et un architecte du patrimoine.
Le manoir témoigne de la renaissance possible des édifices malmenés par le temps lorsque des passionnés y consacrent leur temps et leur énergie et s’appuient sur des personnes talentueuses détentrices des savoir-faire historiques.
Visite guidée du manoir, intérieur et extérieur, en continu et circuit-promenade dans le jardin et le vallon (fontaine, point de vue).
Ateliers jeune public autour des manoirs.
Le manoir de Kergal est également l’une des étapes du Circuit du patrimoine de la commune de Brandivy,
Manoir de Kergal lieu-dit Kergal 56390 Brandivy Brandivy 56390 Morbihan Bretagne 0609686197 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091052 Manoir de Kergal visible de la route
Construit au XVIe siècle, le manoir de Kergal a fait l’objet d’une longue restauration menée par ses propriétaires avec une équipe d’artisans locaux spécialisés et un architecte du patrimoine.
©RL
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