Informations pratiques

Brandivy

Formation Mangez les Plantes Sauvages !

Lieu-dit Abbaye de Lanvaux Brandivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2027-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’École de la Reliance au Vivant propose pour la deuxième année consécutive sa formation Mangez Sauvage ! , formation de botanique et ethnobotanique pratique et sensible.

Ce sont 9 journées, un samedi par mois, pour apprendre à identifier, connaître, cueillir et cuisiner les plantes sauvages comestibles.

L’approche sensible complètera l’apprentissage, pour embarquer tous nos sens dans cette aventure auprès du vivant ! .

Lieu-dit Abbaye de Lanvaux Brandivy 56390 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Formation Mangez les Plantes Sauvages ! Brandivy a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT 56