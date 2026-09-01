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Formation Mangez les Plantes Sauvages ! Brandivy

samedi 26 septembre 2026 · Brandivy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 12 juin 2027
Heure de début
09:30:00
Adresse
Lieu-dit Abbaye de Lanvaux
Ville
56390 Brandivy
Département
Morbihan
Tarif

Brandivy

Formation Mangez les Plantes Sauvages !

Lieu-dit Abbaye de Lanvaux Brandivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2027-06-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26

L’École de la Reliance au Vivant propose pour la deuxième année consécutive sa formation Mangez Sauvage ! , formation de botanique et ethnobotanique pratique et sensible.

Ce sont 9 journées, un samedi par mois, pour apprendre à identifier, connaître, cueillir et cuisiner les plantes sauvages comestibles.

L’approche sensible complètera l’apprentissage, pour embarquer tous nos sens dans cette aventure auprès du vivant !   .

Lieu-dit Abbaye de Lanvaux Brandivy 56390 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Formation Mangez les Plantes Sauvages ! Brandivy a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT 56

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