Formation Mangez les Plantes Sauvages ! Brandivy
samedi 26 septembre 2026 · Brandivy
Informations pratiques
Brandivy
Formation Mangez les Plantes Sauvages !
Lieu-dit Abbaye de Lanvaux Brandivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2027-06-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
L’École de la Reliance au Vivant propose pour la deuxième année consécutive sa formation Mangez Sauvage ! , formation de botanique et ethnobotanique pratique et sensible.
Ce sont 9 journées, un samedi par mois, pour apprendre à identifier, connaître, cueillir et cuisiner les plantes sauvages comestibles.
L’approche sensible complètera l’apprentissage, pour embarquer tous nos sens dans cette aventure auprès du vivant ! .
Lieu-dit Abbaye de Lanvaux Brandivy 56390 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Formation Mangez les Plantes Sauvages ! Brandivy a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT 56
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