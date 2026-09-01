Formation Premiers Secours en Santé Mentale PSSM Savigné
lundi 14 septembre 2026 · Savigné
Informations pratiques
Savigné
Formation Premiers Secours en Santé Mentale PSSM
Savigné Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14 2026-09-15
A découvrir
✅ Comprendre la santé mentale et les principaux troubles psychiques (dépression, anxiété, addictions, psychoses…)
✅ Repérer les signes d’une souffrance psychique ou d’une crise
✅ Adopter les bons réflexes pour écouter, soutenir et orienter vers les ressources adaptées
✅ Mettre en pratique les acquis grâce à des cas concrets et des mises en situation
Pourquoi participer ?
✨ Mieux identifier les signes de souffrance psychique.
✨ Acquérir les bons réflexes face à une situation de crise.
✨ Savoir orienter une personne vers une aide adaptée.
✨ Contribuer à lutter contre les idées reçues et la stigmatisation des troubles psychiques. .
Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 43 86 68 formation@msaservices-poitou.fr
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English : Formation Premiers Secours en Santé Mentale PSSM
L’événement Formation Premiers Secours en Santé Mentale PSSM Savigné a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Savigné (Vienne)
- Randonnée des Goupils. Savigné 19 novembre 2026