Informations pratiques

Savigné

Formation Premiers Secours en Santé Mentale PSSM

Savigné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14 2026-09-15

A découvrir

✅ Comprendre la santé mentale et les principaux troubles psychiques (dépression, anxiété, addictions, psychoses…)

✅ Repérer les signes d’une souffrance psychique ou d’une crise

✅ Adopter les bons réflexes pour écouter, soutenir et orienter vers les ressources adaptées

✅ Mettre en pratique les acquis grâce à des cas concrets et des mises en situation

Pourquoi participer ?

✨ Mieux identifier les signes de souffrance psychique.

✨ Acquérir les bons réflexes face à une situation de crise.

✨ Savoir orienter une personne vers une aide adaptée.

✨ Contribuer à lutter contre les idées reçues et la stigmatisation des troubles psychiques. .

Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 43 86 68 formation@msaservices-poitou.fr

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English : Formation Premiers Secours en Santé Mentale PSSM

L’événement Formation Premiers Secours en Santé Mentale PSSM Savigné a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou