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FORMATION PRISE DE PAROLE ET PRÉPA ENTRETIENS PROS Pôle associatif Breil Malville Nantes

FORMATION PRISE DE PAROLE ET PRÉPA ENTRETIENS PROS Pôle associatif Breil Malville Nantes

FORMATION PRISE DE PAROLE ET PRÉPA ENTRETIENS PROS Pôle associatif Breil Malville Nantes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Pôle associatif Breil Malville

Adresse : 38 Rue du Breil , Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 09:30

Tarif : Gratuit Pour votre inscription, veuillez nous envoyer un mailou appeler directement.Les coordonnées sont sur le visuel.Bienvenue !

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 09:30 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit Pour votre inscription, veuillez nous envoyer un mailou appeler directement.Les coordonnées sont sur le visuel.Bienvenue ! Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior 

Echanges croisés, écriture de votre argumentaire, simulation d’entretiens,travail sur la voix et la respiration… Gestion du stress… Auto-valorisation …La formation se déroule dans la bonne humeur et la bienveillance !

Pôle associatif Breil Malville Nantes 44100


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