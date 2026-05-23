FORMATION PRISE DE PAROLE ET PRÉPA ENTRETIENS PROS Pôle associatif Breil Malville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 09:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Pour votre inscription, veuillez nous envoyer un mailou appeler directement.Les coordonnées sont sur le visuel.Bienvenue ! Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Echanges croisés, écriture de votre argumentaire, simulation d’entretiens,travail sur la voix et la respiration… Gestion du stress… Auto-valorisation …La formation se déroule dans la bonne humeur et la bienveillance !

Pôle associatif Breil Malville Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Pôle associatif Breil Malville et trouvez le meilleur itinéraire

