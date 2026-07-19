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AGENDA · Strasbourg

Format(s) Festival de design graphique Strasbourg

samedi 10 octobre 2026 · Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Strasbourg

Format(s) Festival de design graphique

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Le design graphique est partout. Affiches, livres, journaux et magazines, web, signalétique, identité des marques, etc. FORMAT(S) met en lumière l’activité du design graphique dans le Grand Est, en France et ailleurs à travers des expositions, des ateliers et des conférences. Professionnels, passionnés, créatifs et curieux venez rencontrer les acteurs du design graphique et découvrir leurs pratiques variées !

Evénement gratuit, à l’initiative de Central Vapeur qui soutient, diffuse et promeut l’illustration et la bande dessinée. 0  .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est   info@centralvapeur.org

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English :

L’événement Format(s) Festival de design graphique Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-13 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg

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