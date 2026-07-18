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Séance Spéciale : CowBoy Bebop – Le film, Star, Strasbourg

mercredi 22 juillet 2026 · Star · Strasbourg

Séance Spéciale : CowBoy Bebop – Le film, Star, Strasbourg

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Star
Adresse
27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Séance Spéciale : CowBoy Bebop – Le film Mercredi 22 juillet, 20h15 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T20:15:00+02:00 – 2026-07-22T22:31:00+02:00
Fin : 2026-07-22T20:15:00+02:00 – 2026-07-22T22:31:00+02:00

À la suite de l’explosion d’un camion-citerne sur Mars, l’équipage du vaisseau spatial Bebop mène l’enquête pour retrouver le mystérieux auteur d’une attaque bactériologique.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637331/D1784744100/VO/ »}]
CowBoy Bebop – Le film

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