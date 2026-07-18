Séance Spéciale : CowBoy Bebop – Le film, Star, Strasbourg
mercredi 22 juillet 2026 · Star · Strasbourg
Informations pratiques
Séance Spéciale : CowBoy Bebop – Le film Mercredi 22 juillet, 20h15 Star Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T20:15:00+02:00 – 2026-07-22T22:31:00+02:00
Fin : 2026-07-22T20:15:00+02:00 – 2026-07-22T22:31:00+02:00
À la suite de l’explosion d’un camion-citerne sur Mars, l’équipage du vaisseau spatial Bebop mène l’enquête pour retrouver le mystérieux auteur d’une attaque bactériologique.
Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637331/D1784744100/VO/ »}]
CowBoy Bebop – Le film
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