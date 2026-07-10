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Le transanimalisme Bar la Perestroïka Strasbourg

samedi 18 juillet 2026 · Bar la Perestroïka · Strasbourg

Le transanimalisme Bar la Perestroïka Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Bar la Perestroïka
Adresse
strasbourg
Ville
Strasbourg

Le transanimalisme Bar la Perestroïka Strasbourg Samedi 18 juillet, 16h00

Dialoguer avec les animaux grâce à la science.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-18T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T18:00:00.000+02:00

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Bar la Perestroïka strasbourg Strasbourg


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