Informations pratiques

Le transanimalisme Bar la Perestroïka Strasbourg Samedi 18 juillet, 16h00

Dialoguer avec les animaux grâce à la science.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-18T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-18T18:00:00.000+02:00

1



Bar la Perestroïka strasbourg Strasbourg



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

