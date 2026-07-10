AGENDA · Strasbourg
Le transanimalisme Bar la Perestroïka Strasbourg
samedi 18 juillet 2026 · Bar la Perestroïka · Strasbourg
Informations pratiques
Le transanimalisme Bar la Perestroïka Strasbourg Samedi 18 juillet, 16h00
Dialoguer avec les animaux grâce à la science.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-18T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T18:00:00.000+02:00
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Bar la Perestroïka strasbourg Strasbourg
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