Concert de musique classique à Strasbourg – Ensemble Musicâme France, Eglise protestante saint-pierre le jeune, Strasbourg

Informations pratiques

Concert de musique classique à Strasbourg – Ensemble Musicâme France Vendredi 14 août, 20h00 Eglise protestante saint-pierre le jeune Collectivité européenne d’Alsace

De 20 à 30€ tout public / gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T21:15:00+02:00

Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T21:15:00+02:00

Porté par la devise « La musique fait du bien à l’âme », l’ensemble réunit des musiciens internationaux et locaux de haut niveau autour d’une même ambition : offrir une expérience musicale profondément humaine, accessible à tous et riche en émotions.

Sous la direction artistique du flûtiste Issam Garfi, Musicâme France propose des programmes originaux qui font dialoguer les grandes œuvres du répertoire classique avec des influences venues d’autres horizons culturels.

Pour cette soirée d’été à Strasbourg, cinq musiciens d’exception vous invitent à un voyage musical à travers les siècles et les styles. Du célèbre Boléro de Maurice Ravel aux couleurs impressionnistes du Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy, en passant par la virtuosité éclatante de Mozart, l’énergie des Quatre Saisons de Vivaldi, les mélodies orientales de Dimitrie Cantemir, le lyrisme d’Astor Piazzolla et les flamboyantes inspirations de Carmen revisitées par Franz Waxman, ce programme promet de séduire aussi bien les amateurs de musique classique que les curieux en quête de découvertes.

Une soirée idéale pour découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre de la musique classique dans un lieu chargé d’histoire et de beauté.

Réservez dès maintenant vos places et vivez une soirée musicale d’exception à Strasbourg.

Eglise protestante saint-pierre le jeune place saint-pierre le jeune 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-strasbourg-musicamefrance/ »}]

Événement reporté à une date ultérieure, afin de vous offrir une expérience musicale exceptionnelle dans les meilleures conditions. Restez connectés ! musique classique concert classique

MFP