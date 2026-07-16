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LA FORTERESSE CACHEE, Star, Strasbourg

dimanche 16 août 2026 · Star · Strasbourg

LA FORTERESSE CACHEE, Star, Strasbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Star
Adresse
27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace

LA FORTERESSE CACHEE Dimanche 16 août, 20h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-16T20:00:00+02:00 – 2026-08-16T22:15:00+02:00
Fin : 2026-08-16T20:00:00+02:00 – 2026-08-16T22:15:00+02:00

Un groupe formé d’un général, de deux paysans et d’une princesse qui détient le trésor du clan va tenter de rejoindre un territoire ami à travers les affres de la guerre civile du XVIème siècle japonais.

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La forteresse cachee – Un groupe formé d’un général, de deux paysans et d’une princesse qui détient le trésor du clan va tenter de rejoindre un territoire ami à travers les affres de la guerre civi…

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