LA FORTERESSE CACHEE, Star, Strasbourg
dimanche 16 août 2026 · Star · Strasbourg
Informations pratiques
LA FORTERESSE CACHEE Dimanche 16 août, 20h00 Star Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-16T20:00:00+02:00 – 2026-08-16T22:15:00+02:00
Fin : 2026-08-16T20:00:00+02:00 – 2026-08-16T22:15:00+02:00
Un groupe formé d’un général, de deux paysans et d’une princesse qui détient le trésor du clan va tenter de rejoindre un territoire ami à travers les affres de la guerre civile du XVIème siècle japonais.
Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/horaires/ »}]
La forteresse cachee – Un groupe formé d’un général, de deux paysans et d’une princesse qui détient le trésor du clan va tenter de rejoindre un territoire ami à travers les affres de la guerre civi…
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