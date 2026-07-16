LA FORTERESSE CACHEE, Star, Strasbourg

Informations pratiques

LA FORTERESSE CACHEE Dimanche 16 août, 20h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T20:00:00+02:00 – 2026-08-16T22:15:00+02:00

Fin : 2026-08-16T20:00:00+02:00 – 2026-08-16T22:15:00+02:00

Un groupe formé d’un général, de deux paysans et d’une princesse qui détient le trésor du clan va tenter de rejoindre un territoire ami à travers les affres de la guerre civile du XVIème siècle japonais.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/horaires/ »}]

La forteresse cachee – Un groupe formé d’un général, de deux paysans et d’une princesse qui détient le trésor du clan va tenter de rejoindre un territoire ami à travers les affres de la guerre civi…