Strasbourg

Stras’Orgues Festival des orgues de Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-22

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-22

Avec une quinzaine d’orgues traversant l’Histoire du XIVe siècle à nos jours, le patrimoine organistique de Strasbourg est unique, incomparable tant par sa quantité que par sa qualité.

Pour la septième année consécutive, le Festival des Orgues de Strasbourg met en valeur l’orgue, un des instruments les plus emblématiques d’Alsace, autour d’une thématique associant l’orgue à la voix.

Au programme plus de 20 manifestations tout public concerts de midi, d’après-midi et de soirée, tribunes ouvertes permettant au public un contact rapproché avec l’orgue et l’interprète, balades à pied, roller ou vélo, d’orgue en orgue… .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 69 02 85 contact@strasorgues.fr

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English :

L’événement Stras’Orgues Festival des orgues de Strasbourg Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-07 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg