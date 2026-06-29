Informations pratiques

Strasbourg

Hirsebreifahrt

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Tous les 10 ans se tient à Strasbourg un événement fluvial à la fois sportif, folklorique et festif remontant au XVe siècle et célébrant l’amitié franco-suisse.

L’origine de la Hirsebreifahrt remonte à 1456. Les deux villes libres de Zurich et Strasbourg concluent alors un pacte de défense mutuelle. Pour prouver la rapidité d’une éventuelle intervention suisse, de jeunes Zurichois décident alors de rallier Strasbourg

par le Rhin en moins de 24h. Pour preuve de leur efficacité et de leur bonne foi, ils emportent avec eux une marmite de bouillie de millet, en jurant qu’elle n’aurait pas le temps de refroidir avant leur arrivée à Strasbourg. Le pari est tenu en 20 heures et d’après les écrits de l’époque, la bouillie distribuée aux alliés strasbourgeois leur brûla les babines tant elle était encore chaude.

Depuis 1946, cette anecdote historique est commémorée tous les 10 ans, non seulement par de nombreuses festivités populaires, mais également par la répétition de l’aventure elle-même à l’initiative de la Société nautique zurichoise et de différentes corporations.

Programme 2026 https://apps.tourisme-alsace.info/photos/strasbourg/photos/223014033_d1.pdf .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est info@visitstrasbourg.fr

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English :

L’événement Hirsebreifahrt Strasbourg a été mis à jour le 2026-06-29 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg