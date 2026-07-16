Atelier céramique avec Martha Stahlkopf, Stimultania, Strasbourg

Informations pratiques

Atelier céramique avec Martha Stahlkopf Jeudi 27 août, 18h00 Stimultania Bas-Rhin

30 € par personne – places limitées, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Dans les images d’Alain Willaume, la perspective de la philosophie japonaise wabi-sabi nous engage à nous confronter au paradoxe de la beauté de l’imperfection. L’atelier sera une manière de prendre contact avec ce qui nous entoure, de dresser le portrait d’un monde rythmé de secousses et de vacillements quotidiens.

Martha Stahlkopf utilise principalement la porcelaine dans son travail. Cette terre, il faut l’apprivoiser au début. Elle peut se montrer capricieuse et la modeler n’est pas chose aisée, car elle est très fine et molle. Mais elle l’aime pour son blanc éclatant et innocent, pour sa dureté, sa solidité une fois cuite – sa finesse et translucidité qui lui confèrent une aura fragile, quelque chose que l’on aimerait protéger. Martha Stahlkopf a l’habitude de travailler les objets du quotidien : que nous avons tous et dont on se sert constamment. Ces objets en tout genre, devenus presque banal restent néanmoins précieux car ils nous rattachent aux humains et à ses moments de partage, ses petits et grands rituels qui nous lient tous et qui ont traversés les temps et les cultures.

Chaque objet créé aura son caractère indispensablement individuel grâce à ses formes organiques, ses côtés légèrement irréguliers qui naissent du travail à la main laissant quelques traces de pincements. Avec l’accompagnement de Martha Stahlkopf et l’influence des images d’Alain Willaume, nous rechercherons joyeusement l’imperfection dans chaque pièce, comme miroir de nos propres imperfections.

Stimultania 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000 Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.stimultania.org/produit/atelier-ceramique/ »}]

L’exposition NUL SOLEIL. MAIS LE FEU d’Alain Willaume se mêle au travail de la céramiste strasbourgeoise Martha Stahlkopf pendant un atelier d’initiation au toucher et au modelage de l’argile.

© Martha Stahlkopf