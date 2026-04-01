Strasbourg

Explore Strasbourg by Nootoos

6 place Saint-Pierre-le-Vieux Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-01 2026-08-17

Découvrez Strasbourg autrement avec Explore Strasbourg by Nootoos un spectacle son et lumière immersif de 25 minutes dans l’église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, au coeur du centre historique de Strasbourg.

Allongez vous confortablement dans des transats et plongez dans 2 000 ans d’histoire de Strasbourg à travers un film d’animation captivant, projeté sur les murs intérieurs de l’église. Récit, images et musique vous transportent des origines antiques de la ville jusqu’à son rayonnement européen contemporain. Un voyage suspendu dans le temps, à vivre les yeux grands ouverts.

Une expérience culturelle unique, accessible à tous les âges, disponible au casque audio en 5 langues français, anglais, allemand, espagnol et italien.

Groupes scolaires, touristes et entreprises accueillis sur réservation.

https://www.youtube.com/@ExploreStrasbourgbyNootoos .

6 place Saint-Pierre-le-Vieux Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est charlotte.hamm@nootoos.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Explore Strasbourg by Nootoos Strasbourg a été mis à jour le 2026-06-05 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg