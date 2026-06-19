Concert de musique classique à Strasbourg – Ensemble Musicâme France Eglise protestante saint-pierre le jeune Strasbourg
Concert de musique classique à Strasbourg – Ensemble Musicâme France Eglise protestante saint-pierre le jeune Strasbourg vendredi 14 août 2026.
Concert de musique classique à Strasbourg – Ensemble Musicâme France Eglise protestante saint-pierre le jeune Strasbourg Vendredi 14 août, 20h00
Cet été, Musicâme France fait son grand retour pour une soirée musicale d’exception dans le cadre majestueux de l’Église Saint-Pierre-le-Jeune. Une soirée à ne pas manquer !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-14T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-14T21:15:00.000+02:00
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Eglise protestante saint-pierre le jeune place saint-pierre le jeune 67000 Strasbourg Strasbourg
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