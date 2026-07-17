LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE, Star, Strasbourg

Informations pratiques

LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE Dimanche 9 août, 20h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T20:00:00+02:00 – 2026-08-09T22:10:00+02:00

Fin : 2026-08-09T20:00:00+02:00 – 2026-08-09T22:10:00+02:00

LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/horaires/ »}]

Le tresor de la sierra madre