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AGENDA · Strasbourg

LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE, Star, Strasbourg

dimanche 9 août 2026 · Star · Strasbourg

LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE, Star, Strasbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Star
Adresse
27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace

LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE Dimanche 9 août, 20h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T20:00:00+02:00 – 2026-08-09T22:10:00+02:00
Fin : 2026-08-09T20:00:00+02:00 – 2026-08-09T22:10:00+02:00

LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/horaires/ »}]
Le tresor de la sierra madre

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