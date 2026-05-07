Strasbourg

L’été à Strasbourg Festival des arts de la rue (FARSe)

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

10e édition de ce festival plein de rire et de magie ! Durant trois jours, les rues et places de la ville se peuplent de joyeux trublions acrobates parodiques, clowns insensés, musiciens loufoques, poètes burlesques… Un émerveillement pour petits et grands. 0 .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 50 00

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English :

L’événement L’été à Strasbourg Festival des arts de la rue (FARSe) Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-07 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg