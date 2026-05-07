L’été à Strasbourg Festival des arts de la rue (FARSe) Strasbourg
L’été à Strasbourg Festival des arts de la rue (FARSe) Strasbourg vendredi 28 août 2026.
Strasbourg
L’été à Strasbourg Festival des arts de la rue (FARSe)
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
10e édition de ce festival plein de rire et de magie ! Durant trois jours, les rues et places de la ville se peuplent de joyeux trublions acrobates parodiques, clowns insensés, musiciens loufoques, poètes burlesques… Un émerveillement pour petits et grands. 0 .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 50 00
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L’événement L’été à Strasbourg Festival des arts de la rue (FARSe) Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-07 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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