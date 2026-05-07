Festival Voix et Route Romane Festival de musique médiévale Strasbourg
Festival Voix et Route Romane Festival de musique médiévale Strasbourg vendredi 28 août 2026.
Strasbourg
Festival Voix et Route Romane Festival de musique médiévale
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-08-28
Depuis plus de 30 ans, le Festival Voix et Route romane propose à la fin de l’été un étonnant voyage à travers les musiques du Moyen Âge. Il s’inscrit sur l’ensemble du territoire alsacien en organisant des concerts de musique médiévale dans les plus beaux sites de la Route Romane. Dernier évènement français exclusivement consacré à ce type de musique, il proclame le lien indéfectible entre culture et patrimoine.
A travers toute l’Alsace, découvrez des artistes et des musiques hors du commun. Ateliers, et rencontres complètent le programme… .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est accueil@voix-romane.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Voix et Route Romane Festival de musique médiévale Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-07 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Atelier mobile d’auto-réparation vélo à la DREAL Grand Est, Strasbourg – DREAL Grand Est, Strasbourg 12 mai 2026
- Avant-Première / Ouverture du Festival de Cannes : La Vénus électrique, Star, Strasbourg 12 mai 2026
- Rencontre avec Olivier Ritz, Kléber Éphémère, Strasbourg 13 mai 2026
- Festival Pelpass Strasbourg 14 mai 2026
- PELPASS FESTIVAL #9 JARDIN DES DEUX RIVES Strasbourg 14 mai 2026